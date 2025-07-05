羅智強出新書反罷 韓國瑜黃國昌同台聲援

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（中央社記者王承中、郭建伸台北5日電）立法院長韓國瑜今天表示，如果726大罷免成功，由台灣民主前輩一磚一瓦堆起的美麗民主高牆可能會轟然倒塌，「大罷免若成功，台灣民主一場空；一寸光陰一寸金，罷免原來發神經」。他相信在最暗黑的時刻，人性的光明一定會綻放出來。

國民黨立委羅智強今天舉辦「護民主反惡罷－100萬步走大安」新書發布會，立法院長韓國瑜、台灣民眾黨主席黃國昌、台北市議會議長戴錫欽、無黨籍立委高金素梅、國民黨立委許宇甄、翁曉玲等人到場支持，呼籲大家在726當天站出來，投下不同意罷免票。

韓國瑜致詞時指出，他心裡很多感慨，今天是他跟黃國昌首次同台合照。他35歲時當上立委，在質詢台上質詢官員，現在坐在立院議場主席台，看著每位立委質詢官員，台灣的民主走得不容易。

韓國瑜表示，幾十年來，民主前輩一點一滴、流血流汗流淚，好不容易讓台灣的民主走到這一步，就像蓋了一座美麗的民主高牆，一棒接一棒、一代傳一代的一磚一瓦堆上去。

韓國瑜指出，如果726大罷免成功，這堵美麗的民主高牆可能會轟然倒塌。他說，「大罷免若成功，台灣民主一場空；一寸光陰一寸金，罷免原來發神經，瘋了，真的瘋」。

韓國瑜表示，在立法院，每位立委的風格都不同，而羅智強在立院的表現有目共睹，質詢就像雷達一樣精準，是全功能、全方位的立委，擔任國民黨立法院黨團首席副書記長，出席朝野協商時，從來不主動發言，都是傾聽後，面對問題表達意見，非常認真。而民進黨立法院黨團總召柯建銘講話就像坐飛機一樣，大家一定要綁好安全帶。

韓國瑜指出，今年726罷免投票跟過往的選舉不一樣，這次投票看不到候選人的照片，也不是一對一的選舉，選票上只有同意罷免跟不同意罷免，這要特別注意，一定要靠大家告訴大家，全面動員。

韓國瑜表示，現在台灣的政治情況非常不好，社會人心浮動，選民若能靜下心，好好思考，化為最熱情、最有力量的行動，就是對立委的肯定。他相信在最暗黑的時刻，人性的光明一定會綻放出來。

黃國昌會前接受媒體聯訪時表示，他今年與國民黨立委羅智強、吳宗憲在立法院推動制定不法關說罪，這是前總統蔡英文於2017年司改國是會議的承諾，民進黨拖延多年不制定，背棄選民承諾。

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他表示，羅智強最令人佩服的不僅是口才便給，堅持理念更讓人感動，民進黨主席、總統賴清德對在野黨立委發動無差別大惡罷，讓台灣的民主法治不斷向下沉淪；在這關鍵時刻，立法院一同推動改革的夥伴有難，「我們要挺身而出號召所有選民，在7月26日向賴清德的大惡罷說不」。

羅智強表示，選舉是選喜歡的人，但罷免是直接把人的政治前途毀掉。如果只罷免他一人，他要反省，但今天是要罷免全部的在野黨立委，跟是否適任根本無關，罷團到處找藉口，連他剃光頭、愛走路都成為罷免理由。台灣民主最大的危機，就是誰敢監督民進黨就會被消滅，拜託大家726出來投下不同意罷免票。（編輯：翟思嘉）1140705