颱風丹娜絲逼近 武陵農場6日中午起休園
2025/7/5 11:44（7/5 12:27 更新）
（中央社記者郝雪卿台中5日電）武陵農場今天說，依國軍退除役官兵輔導委員會通知與颱風丹娜絲最新動態，6日中午12時起預警性休園，暫停開放，請旅客勿上山，恢復開園時間將視天候與道路狀況另公告通知。
武陵農場表示，目前場區天氣穩定、聯外道路通行正常，但考量颱風期間山區可能發生強風、落石及道路中斷等潛在風險，農場已啟動防颱整備工作，依輔導會指示預警性休園。
武陵農場說，休園期間暫停接待遊客，提醒已安排相關行程旅客暫緩入園，持續留意農場官網與社群平台公告；已預約住宿或活動遊客，將由相關單位主動聯繫處理後續事宜。（編輯：李明宗）1140705
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