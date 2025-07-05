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颱風丹娜絲生成 台南市災害應變中心三級開設

2025/7/5 08:59（7/5 09:51 更新）
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颱風丹娜絲5日凌晨生成，不排除登陸台灣，台南市災害應變中心上午8時三級開設。圖為市府巡查抽水站。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 114年7月5日
颱風丹娜絲5日凌晨生成，不排除登陸台灣，台南市災害應變中心上午8時三級開設。圖為市府巡查抽水站。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 114年7月5日
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（中央社記者張榮祥台南5日電）颱風丹娜絲今天凌晨生成，不排除登陸台灣，台南市災害應變中心上午8時三級開設，且提醒市民出門應注意天氣變化。

因應颱風丹娜絲，市府昨天啟動防汛巡查，包括移動式抽水機及抽水站機組運轉測試、抽水站周邊設備功能、抽水站油槽油量存量、水門周遭水路通暢及試啟閉功能、區域排水有無防汛缺口，在建工程備妥搶修機具及太空包等，並加強側溝巡檢及滯洪池預洩降。

市府表示，截至昨天，台南市區排及雨水下水道清淤325公里共8.3萬立方公尺，滯洪池排空可容納1100萬公噸；全市66座抽水站及513台移動式抽水機完成整備待命警戒，各區公所及水利局備妥23萬個砂包及3600片防水擋板，視天氣狀況運用。（編輯：李亨山）1140705

#水利局
#台南市災害應變中心
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