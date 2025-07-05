颱風丹娜絲接近 禁入玉山生態保護區

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（中央社記者鄭維真南投5日電）颱風丹娜絲今天凌晨生成，中央氣象署上午發布海上颱風警報，玉山國家公園管理處公告，今天上午8時30分起全面禁止生態保護區入園活動，原已核發入園許可證失效。

內政部國家公園署玉山國家公園管理處表示，在園區從事戶外活動的山友應盡速往登山口移動並下山，隨時向留守人及家人回報隊伍位置及狀況；有申請入園者，如已離開玉山園區，請執行出園回報。

根據玉山國家公園管理處上午11時統計，申請入園有169件、587人，經勸阻未上山44件、144人，有17件、60人入園尚未聯繫上，會持續聯絡；其餘部分隊伍已下山或正在下山，有的隊伍就地避難。

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玉山國家公園管理處指出，公告禁止入園期間，依申請進入玉山國家公園生態保護區許可注意事項等規定，原已核發的入園許可證失效，要再進入園區須重新申請；颱風警報解除後，將視災害復原情形，另公告恢復入園活動日期。

此外，玉管處表示，原訂5日及6日於南部園區辦理馬舒霍爾人文與自然生態講座，因颱風延期活動；提醒遊客盡早離開山區，行經山路注意落石，小心駕駛以確保自身安全。（編輯：黃世雅）1140705