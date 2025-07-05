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溫網女單3輪 莎芭蓮卡力克地主希望拉杜卡努

2025/7/5 10:43
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（中央社倫敦4日綜合外電報導）溫布頓網球錦標賽今天的女單第3輪賽事中，頭號種子莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）在中央球場力克地主希望拉杜卡努（Emma Raducanu），在種子掉滿地的賽事中繼續力拚后座。

路透社報導，白俄羅斯好手莎芭蓮卡今天終結拉杜卡努在本屆溫網的奮戰，她第1盤與對手戰到搶7最後是以8比6拿下，隨後第2盤在1比4落後的情況下強勢反撲，最終以7比6（8/6）、6比4險勝對手。

莎芭蓮卡在第3個賽末點鎖定勝利後，在場邊受訪時如釋重負地說：「哇！現場氣氛太棒了，我的耳朵還在痛，現場聲音超大。」

本屆溫網男女單打有36名種子選手未能闖進第3輪，創下紀錄，大爆冷的現象持續發生，女單第6種子基斯（Madison Keys）以及日本好手大坂直美（Naomi Osaka）雙雙在今天打包回家。

今年澳網奪冠的美國好手基斯（Madison Keys）以兩盤3比6意外敗給德國對手席格門（Laura Siegemund）。

坐擁4座大滿貫賽冠軍的大坂直美第1盤展現大滿貫賽球后氣勢，但最終以6比3、4比6、4比6輸給俄羅斯選手帕芙尤申科娃（Anastasia Pavlyuchenkova）。

莎芭蓮卡目前是籤表上半唯一的前10種子，下半區現在只剩3位，她或許開始覺得今年會是她的幸運年。

莎芭蓮卡拿過2次澳網女單與1次美網女單冠軍，如果真的捧起溫網后冠，屆時她回顧這趟旅程時，今晚力克拉杜卡努的比賽可能就是其中的轉捩點。

莎芭蓮卡今天如果丟掉首盤，主場球迷很可能會一路為前美網冠軍拉杜卡努狂吼助威。

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莎芭蓮卡憑著一記靈巧的截擊拿下首盤，隨後陷入困境。世界排名第40的拉杜卡努第2盤一路領先，甚至只要再拿1分就可將比數拉至5比1。不過莎芭蓮卡隨後強勢反彈，成功壓制略顯疲態的英國對手。

現年27歲的莎芭蓮卡表示，拉杜卡努「打出如此棒的網賽，逼得非常緊，讓我經過一番苦戰才拿下這場勝利」，「我每1分都必須很拚才能贏球」。莎芭蓮卡下一場將迎戰比利時選手梅丹斯（Elise Mertens）。（譯者：屈享平/核稿：盧映孜）1140705

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