李強見希臘副總理 盼攜手維護經濟全球化

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（中央社記者呂佳蓉台北5日電）中國國務院總理李強在赴金磚峰會途中，於當地時間4日在希臘羅德島會見希臘副總理哈齊達基斯。李強表示，中歐應在當前全球單邊主義愈演愈烈的當下，攜手維護經濟全球化和國際經貿秩序。

據新華社報導，李強是在4日上午搭包機離開北京，受邀赴巴西出席金磚峰會。在前往巴西途中，包機經停希臘羅德島，希臘政府官員，以及中國駐希臘大使方遒到機場迎接。

李強指出，中國願與希臘拉緊合作紐帶，更好發揮互補優勢，高質量推進比雷埃夫斯港總規劃落地，推動兩國貿易更加提升平衡發展，加強在清潔能源、輸變電、人工智慧等領域合作，培育更多經濟新增長點。中國也支持和鼓勵更多有實力的中企根據市場原則，積極推進對希臘投資。

李強指出，中希雙方要加強文明互鑒，密切旅遊等人文交流，增進兩國人民友好，並稱當前全球單邊主義、保護主義愈演愈烈，中歐應共同發出倡導多邊主義和自由貿易的積極聲音，攜手維護經濟全球化和國際經貿秩序。

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他希望希臘繼續為推進中歐關係發展發揮建設性作用。

據中方訊息，哈齊達基斯表示，希臘高度重視發展對中關係，願落實兩國領導人達成的共識，與中方進一步密切高層往來，深化貿易、投資、航運、能源、旅遊等領域務實合作，促進人文交流，加強文明對話，推動希中全面戰略夥伴關係發展。希臘願為促進歐中關係發展貢獻力量。（編輯：張淑伶）1140705