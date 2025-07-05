中共30機艦船台海周邊活動 國軍嚴密監控
2025/7/5 11:10
（中央社記者吳書緯台北5日電）漢光演習前夕，中國持續對台軍事威嚇；國防部表示，自昨天上午6時至今天上午6時，偵獲共機18架次，其中12架次逾越海峽中線進入北部及西南空域，並偵獲共艦11艘、公務船1艘，總計中共30機艦船持續在台海周邊活動，國軍嚴密監控與應處。
國軍「漢光41號」演習實兵演練將於9日至18日進行，中國人民解放軍連日加大對台灣的軍事襲擾，國軍1日偵獲中共61機艦持續在台海周邊活動，2日偵獲中共50機艦在台海周邊活動，3日則是偵獲中共49機艦在台海周邊活動。
根據國防部今天公布「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」，昨天上午8時15分至昨天晚間9時，在台灣海峽空域偵獲中共17架次主戰機，其中11架次逾越台灣海峽中線。
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國軍並於昨天中午12時15分至昨天下午2時10分，在台灣西南空域偵獲中共1架輔戰機。
國防部指出，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。（編輯：翟思嘉）1140705
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