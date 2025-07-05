陽念希美職生涯初登板 黃仲翔同場先發無關勝敗

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北5日電）美國職棒新人聯盟亞利桑那響尾蛇隊今天與舊金山巨人隊比賽，兩隊先發投手都來自台灣，響尾蛇隊黃仲翔投4.2局失3分、無關勝敗，巨人隊陽念希為生涯初登板，投1局1K無失分。

18歲投手陽念希從平鎮高中畢業後，先到台北市大棒球隊磨練，今年初確定加盟舊金山巨人隊，合約總值50萬美元，球隊規劃將以先發投手培養，今天旅美生涯初登板，在新人聯盟先發亮相。

陽念希1局上被首名打者敲出安打，再因犧牲觸擊讓跑者站上二壘，但及時回穩，依序讓對手敲出游擊方向滾地球、三振出局，力守不失分，旅美生涯初登板，投1局無失分、生涯首K出爐。

響尾蛇隊派出19歲台灣投手黃仲翔先發，黃仲翔1局下被首名打者敲出三壘打、再因野手選擇先掉1分，2局下2人出局後投出保送，接著讓打者敲出中外野方向飛球出局、沒有多掉分數。

透過 Google News 追蹤中央社

黃仲翔3局下2人出局後再投出保送，接著讓打者敲出游擊方向滾地球出局、沒有失分，4局下投出3上3下，5局下再有狀況，先被敲出二壘打，2人出局後被敲出三壘打失掉2分，球隊0比3落後時退場。

響尾蛇隊比賽後半段追分，終場以7比4搶勝，也讓黃仲翔敗投解套，黃仲翔今天總計投4.2局被敲3支安打，投出4次三振、2次四壞保送，失掉3分都是責失分，賽後防禦率4.74。（編輯：龍柏安）1140705