穿山甲迷途基隆街頭 警民救援助回山區

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基隆警方18日獲報，市區信一路有一隻保育類野生動物穿山甲在馬路上爬行，經警民帶回派出所安置後，健康狀況良好，隔日已交由基隆市動物保護防疫所野放回山區。（基隆市警察局第二分局提供）中央社記者沈如峰基隆傳真 111年5月21日

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（中央社記者沈如峰基隆21日電）基隆警方18日獲報，市區信一路有一隻保育類野生動物穿山甲在馬路上爬行，經警民帶回派出所安置後，隔天已交由基隆市動物保護防疫所野放回山區。

基隆市警察局第二分局發布新聞稿表示，18日晚間接獲民眾報稱，信一路有穿山甲在馬路上爬行，請警協助。員警趕赴現場後，見天色昏暗且車流量大，擔心來往車輛因視線不良，不慎撞擊穿山甲，於是與報案民眾合力抓捕，將穿山甲裝箱帶返派出所。

警方表示，因當時時值深夜，這隻穿山甲暫時安置於派出所內，19日一早基隆市動物保護防疫所接手帶回照顧，健康狀況良好。

事情發生後，有民眾好奇，穿山甲怎會出現在熱鬧的市區。

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基隆市動物保護防疫所長陳瑞濱今天告訴中央社記者，穿山甲主要分布在低海拔山區或丘陵地區，基隆市多數地方屬於山坡地，目前山坡也都蓋起民宅，人類居住地已與穿山甲棲地重疊，因此牠才會疑似迷路走到基隆街頭。近日市區已連續發現兩隻穿山甲，健康情況都很好，昨天已野放山區。

陳瑞濱提醒，其實民眾若發現穿山甲時，只要將牠抓到山坡地附近，牠就會自動走回山區棲息，並不一定要特別通報警消處理，也提醒民眾如有發現穿山甲，不要收養，避免違反野生動物保育法規定。（編輯：張銘坤）1110521