暨大神獸穿山甲懷孕受困污水廠 獲救後野放研究

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一隻保育類穿山甲日前被發現受困暨南大學污水廠機車道附近，經檢視為體長80公分、重5000公克的懷孕個體，暨大校長武東星（左）23日晚間與穿山甲專家孫敬閔（中）進行野放研究，命名這隻穿山甲研究代號為「皇后泡泡」。（暨南大學提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 111年6月24日

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（中央社記者蕭博陽南投縣24日電）一隻保育類穿山甲日前被發現受困暨南大學污水廠機車道附近，經檢視為體長80公分、重5000公克的懷孕個體，校方昨天晚間與穿山甲專家孫敬閔進行野放研究，取名「皇后泡泡」。

國立暨南國際大學校園綠地廣闊，生態資源豐富，偶可見珍貴稀有保育類野生動物穿山甲出沒校園，師生暱稱「暨大神獸」，暨大員工陳耀鈞日前在校內污水處理廠發現穿山甲，隨即通報長期關注生態的助理教授劉明浩來救助，經評估健康良好、身形完整、沒有外傷。

校方暫時收容後，致電邀請長期研究台灣穿山甲的孫敬閔裝發報器進行野外追蹤研究，昨天晚間野放，暨大校長武東星特別到場向孫敬閔致謝，武東星今天透過新聞稿說，這是他到校服務首次看到「暨大神獸」，也是他這輩子首次見到穿山甲，模樣讓人印象深刻。

武東星表示，這隻雌性穿山甲體長約80公分、重約5000公克，由於個體為懷孕成年雌性，加上口鼻間為保持溼潤，呼吸時製造的「泡泡」非常明顯，因此命名這隻穿山甲研究代號為「皇后泡泡」，祝福回歸山林後順利平安、明年順利育幼。

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武東星說，暨大重視永續發展教育理念，近年為保育校內穿山甲，除交通要道設警示牌、設校園犬貓管理辦法，也在機車道設置穿山甲梯道協助穿越高低落差，總務處也製作穿山甲馬賽克藝術作品擺在主環道旁草地，師生相當認同保育，發現穿山甲會通報並維護安全。

通識教育中心主任江大樹表示，今年向林務局申請，獲同意於南投縣內進行穿山甲研究，對長期致力野保並落實永續發展的暨大來說是正向肯定，加上這隻個體共4隻穿山甲安裝發報器，追蹤活動範圍和居住洞穴等資料，進行更多穿山甲保育研究。（編輯：謝雅竹）1110624