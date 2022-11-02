大貓熊團團所有權屬台北 往生後考慮保存骨骼皮毛

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（中央社記者陳昱婷台北2日電）台北市立動物園大貓熊「團團」腦部病變嚴重，園方表示，由於「團團」是透過動物交換機制來台，包含後代在內，所有權均屬於台北，往生後將考慮保存骨骼、皮毛及活體細胞。

台北市立動物園今天下午舉行記者會說明「團團」近況及「中國大熊貓保護研究中心」2名專家來台細節，吸引許多媒體到場關心，包含日本放送協會（NHK）、鳳凰衛視、新加坡聯合早報等均派記者到場發問。

針對「團團」所有權歸屬，動物園發言人曹先紹指出，由於「團團」、「圓圓」是在2008年透過動物交換機制來台，台北參與中國的「大貓熊保育計畫」，並移撥一對梅花鹿及台灣野山羊到對岸，因此兩隻大貓熊及其後代的所有權都屬於台北。

不過，曹先紹說，由於大貓熊的原分布區域在中國，為了維持遺傳多樣性，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發之前，世界各國的專家們每年11月都會聚集討論如何配種繁衍，「我們不會因為有所有權就不合作，也不會忘記野生動物是全世界的公有財，真正的所有權是屬於全世界民眾」。

至於「團團」往生後要如何處理遺體，曹先紹表示，屆時會依據研究、教學等目的考慮要不要保留骨骼及皮毛等組織，且由於保育類動物的個體數相當稀少，造成許多個體常常在適婚期碰不到適婚對象，因此有可能會保留精子甚至幹細胞等活體細胞。

此外，大貓熊館長陳玉燕表示，「團團」目前照養在後場，「圓圓」、「圓仔」及「圓寶」離開室外展場後，可以透過視覺、嗅覺及聽覺與「團團」隔著欄舍有所接觸，不過目前尚未觀察出牠們是否了解「團團」生病或在情緒上受到任何影響。（編輯：李錫璋）1111102