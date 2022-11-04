紅毛猩猩寶寶「秀彩」進步多 將重回媽媽懷抱[影]

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（中央社記者陳怡璇台北4日電）北市動物園表示，4個多月大的紅毛猩猩寶寶「秀彩」體能及進食狀況明顯進步，即將送回媽媽「可秀」身邊，只要「秀彩」自主移動能力穩定，就會讓母女倆一起生活。

台北市立動物園表示，「可秀」過往沒有育兒經驗，在懷孕期間，就經常透過動物訓練讓「可秀」學習正確的育兒之道，更特別準備添加了卵磷脂的牛奶當點心，以維持營養均衡的奶水。沒想到「可秀」產後發生植入性胎盤症狀，保育員不得不緊急啟動人工哺育作業。

動物園表示，「秀彩」隨著成長、自主攀爬和移動能力逐漸提升，讓保育員也較放心準備把「秀彩」還給媽媽「可秀」照顧。

剛開始由保育員引導「可秀」露出乳頭，讓「秀彩」能夠隔著網欄吸吮乳汁補充營養，成功後便接著執行「抱小孩、就給糖」的獎勵策略，期望透過各種動物訓練，讓母女關係能變得更加融洽。

動物園表示，目前「可秀」和「秀彩」終於開始對彼此感到熟悉，見面時產生緊張感也已褪去許多，不過保育員仍嘗試各種方法，讓這對過去鮮少見面的母女能夠變得更親近些。

動物園說，紅毛猩猩寶寶的哺育期大約會持續3至4年，因此讓「秀彩」重回媽媽的懷抱是個非常必要的過程，或許過程漫長，但相信「可秀」和「秀彩」一定能早日成為關係融洽的母女。（編輯：方沛清）1111104