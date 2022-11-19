大貓熊團團癲癇難控 麻醉後下午1時48分心跳停止

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大貓熊團團癲癇病況難控，台北市立動物園19日決定讓團團在麻醉中沉睡，團團在下午1時48分心跳停止。（圖取自facebook.com/TaipeiZoo）

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（中央社記者陳怡璇台北19日電）台北市立動物園表示，大貓熊「團團」今天凌晨癲癇再度發作，給藥後發作症狀仍持續間歇性發生，根據生理指數等研判病況已不可逆，決定讓團團在麻醉中沉睡、不要再繼續痛苦。

動物園發布新聞稿表示，團團凌晨1時5分、56分及3時54分癲癇再度發作，醫療照管團隊雖施打抗癲癇藥物，但發作症狀仍持續間歇性發生，在獸醫師數度補強抗癲癇及鎮定藥物後，直到上午7時3分癲癇症狀才暫歇。

動物園說，隨癲癇發作密度和頻率明顯增加，醫療照管團隊發現短效型抗癲癇藥物已無法有效抑制癲癇發作。團團每次癲癇發作時，獸醫師雖立即給藥，暫時舒緩不適，但團團進食量早已降低。

動物園表示，隨癲癇發作頻率增加，團團生理和精神狀況每況愈下，其他重要指標如血液檢查結果顯示健康情況一直在走下坡，今天上午好不容易甦醒後，一直趴著休息，顯示身體非常虛弱，完全無法進食。

動物園說，面對最不希望出現的病情惡化趨勢，醫療照管團隊討論後，決定盡速幫團團進行CT斷層掃描及相關生理指數檢查。根據CT及生理指數研判，即使設法讓團團從深度麻醉中甦醒，也難再有品質地自主生活，醫療照管團隊在百般不捨痛苦中，共同決定讓團團在麻醉中沉睡、不再繼續痛苦。（編輯：李明宗）1111119

動物園含淚放手 大貓熊「團團」下午心跳停止

（中央社記者陳怡璇台北19日電）台北市立動物園表示，大貓熊「團團」今天凌晨癲癇再度發作，根據生理指數等研判病況已不可逆，決定讓團團在麻醉中沉睡、不要再繼續痛苦；團團已在下午1時48分心跳停止。

動物園說，相關細節將在下午3時記者會說明。（編輯：李明宗）1111119

團團（右）、圓圓在動物園裡吃竹子。（中央社檔案照片）