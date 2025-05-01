貴婦奈奈涉詐欺吸金逾1億元 200萬元交保限制出境

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（中央社記者林長順台北1日電）網紅貴婦奈奈（本名蘇陳端）涉詐欺逾億元，逃亡加拿大7年，她今天在調查局人員陪同下返台，解送北檢歸案。檢察官晚間諭令貴婦奈奈200萬元交保，並限制出境、出海、住居及實施電子監控。

檢調調查，貴婦奈奈利用其高知名度，涉嫌與前男友黃博健及黃父黃立雄等人共同以杏立生技股份有限公司及博全診所名義向不特定民眾吸金達新台幣1億餘元，涉犯刑法詐欺等罪，經民眾提告詐欺，台北地檢署指揮調查局台北市調查處偵辦。

檢調查出，貴婦奈奈等3人於民國107年11月間潛逃出境美國再轉往加拿大藏匿，北檢於108年1月8日對貴婦奈奈等3人發布通緝，同年1月11日調查局提列貴婦奈奈等3人為外逃通緝對象。

貴婦奈奈曾致函媒體，並透過律師遞交陳報狀給檢調，主動表達返台歸案意願。她說，父母年事已高，這些年為她承受許多經濟與輿論壓力，讓她萬分心痛，現在最大心願是趕快回父母身邊，陪伴、照顧父母。

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貴婦奈奈日前主動表達返台歸案意願，經駐加拿大台北經濟文化代表處及駐多倫多台北經濟文化辦事處多方協調，由調查局駐加拿大法務秘書陪同貴婦奈奈搭機，今晨5時許抵達桃園國際機場，再由台北市調查處接押，下午1時18分解送北檢歸案。

檢察官經過5個多小時訊問後，認為貴婦奈奈涉犯詐欺等罪，犯罪嫌疑重大，且有事實足認其有逃亡之虞，但審酌她主動配合自加拿大返國歸案、涉案情節及全案證據調查情形等因素，尚無羈押之必要，晚間8時許諭知貴婦奈奈新台幣200萬元交保，並限制出境、出海、住居及實施電子腳環的科技設備監控。（編輯：張銘坤）1140501