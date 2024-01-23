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貴婦奈奈夫家醫療致死糾紛 高院判賠867萬元

2024/1/23 12:53
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（中央社記者林長順台北23日電）網紅「貴婦奈奈」與丈夫黃博健、公公黃立雄潛逃出境遭通緝。一名何姓女子到黃家的診所醫療後死亡，家屬提告。高院今天判決黃博健、黃立雄與麻醉醫師應賠償867萬餘元，可上訴。

何女的家屬主張，何女於民國105年10月19日到杏立博全診所接受雙側眼周電波拉皮及聚焦超音波減脂療程，胡姓麻醉醫師為何女施行全身麻醉，何女在療程結束後昏迷不醒，胡姓麻醉醫師僅提供鼻腔通氣道，即將何女留置在診所恢復室。

何女的家屬表示，當晚間8時45分胡姓麻醉醫師為何女進行插管並送往台大醫院進行急救，但送至台大醫院時，何女瞳孔對光線已幾無反應，腦部出現腫脹，雖經搶救，仍因腦幹受損過於嚴重而於105年11月8日死亡。

何女的家屬主張，胡姓麻醉醫師違反醫療注意義務而有過失，且與何女死亡結果間具因果關係，向胡姓麻醉醫師及診所負責人黃立雄、黃博健求償新台幣1913萬元。

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台北地方法院認定黃立雄、黃博健及胡姓麻醉醫師有疏失，應連帶賠償死者家屬精神慰撫金新台幣460萬元、2名子女扶養費分別為港幣57萬8454元及港幣45萬4786元。何女的家屬不服，提起上訴。

台灣高等法院認為，家屬請求扶養費的幣別是新台幣，原審判決的幣別是港幣，尚有未洽，且對兩造各有不利，廢棄改判2名子女扶養費新台幣228萬844元、179萬3221元，精神慰撫金460萬元，合計867萬餘元，可上訴。（編輯：戴光育）1130123

#台大醫院
#黃立雄
#黃博健
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