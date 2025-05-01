貴婦奈奈涉詐欺潛逃海外 凌晨抵台押解歸案
2025/5/1 08:25（5/1 14:27 更新）
（中央社記者葉臻桃園1日電）網紅貴婦奈奈涉嫌詐欺，潛逃到加拿大遭通緝；她在法務部調查局駐加法務秘書陪同下今天凌晨搭機抵台，後續將解送至台北地檢署歸案；她在過程中神情相當平淡，始終不發一語。
貴婦奈奈（本名蘇陳端）與黃博健合開「杏立博全」醫美診所，民國107年間疑涉惡性倒閉，2人與掛名診所院長的黃立雄去向不明；3人遭告詐欺、被通緝，潛逃到加拿大多倫多，108年被列入外逃通緝犯名單。
調查局表示，案經駐美、加法務秘書持續追緝掌握，並由駐加拿大代表處及多倫多辦事處多方協調聯繫，昨天由駐加法務秘書陪同貴婦奈奈搭機，今天凌晨5時許抵台，由台北市調查處調查官接押至市調處後，再解送至台北地檢署歸案。
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貴婦奈奈下機後聽取調查局人員說明相關權益和程序，隨後被上銬戒護，面對媒體提問始終神情平淡、不發一語，離開機場後即坐上調查局車輛離開。
黃立雄、黃林麗真夫妻因未獲繼續居留，經主動聯繫調查局，去年5月間被押解返台歸案；黃林麗真無保請回、詐欺案後續以不起訴處分，黃立雄新台幣50萬元交保，吸金案仍由北檢持續偵辦中。（編輯：方沛清）1140501
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