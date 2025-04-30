貴婦奈奈潛逃加拿大 調查局陪同搭機5/1返台歸案

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（中央社記者謝幸恩台北30日電）網紅貴婦奈奈（本名蘇陳端）涉詐欺逾億元，逃亡加拿大7年，她今天在調查局駐加拿大法務秘書陪同下搭上班機，將於明天清晨5時許抵台，下機後經詢問將解送北檢歸案。

官員透露，貴婦奈奈先前主動聯繫調查局表達想回台灣面對司法，經調查局駐加拿大法務秘書向加方了解，貴婦奈奈多年前曾提出難民申請，隨即由駐多倫多台北經濟文化辦事處協助，並核發給貴婦奈奈返台的入國通知書。

官員表示，貴婦奈奈今天僅帶簡便的行李返台，至於同案被告、前男友黃博健的行蹤，因台灣執法人員在加拿大沒有司法調查權，貴婦奈奈也未主動提及此事，此部分待貴婦奈奈返台後，由台北地檢署釐清。

調查局今天發布新聞稿指出，貴婦奈奈利用其高知名度，涉嫌與黃博健及黃父黃立雄等人共同以杏立生技股份有限公司及博全診所名義向不特定民眾吸金達新台幣1.8億餘元，涉犯刑法詐欺等罪。

調查局表示，案經台北地檢署指揮台北市調查處偵辦，貴婦奈奈等3人於民國107年11月間潛逃出境美國再轉往加拿大藏匿，北檢於108年1月8日對貴婦奈奈等3人發布通緝，同年1月11日調查局提列貴婦奈奈等3人為外逃通緝對象，持續查緝貴婦奈奈等3人的行蹤。

調查局指出，因貴婦奈奈主動表達返台歸案意願，經駐加拿大台北經濟文化代表處及駐多倫多台北經濟文化辦事處多方協調，由調查局駐加拿大法務秘書陪同貴婦奈奈搭機，明天清晨5時許抵達桃園國際機場，再由台北市調查處接押，詢問後將解送台北地檢署歸案。

另外，案發後同樣潛逃海外的黃博健父親黃立雄、母親黃林麗真，因未獲得加方繼續居留，去年主動聯繫調查局，並指稱在加拿大遭黑道追債、恐嚇，願意返台歸案。

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黃立雄夫妻已於去年5月間押解返台，並分別解送台北、士林地檢署歸案。檢察官訊後，諭令黃林麗真無保請回；黃立雄50萬元交保，並實施科技監控。

黃林麗真所涉及詐欺案，士檢檢察官認定罪嫌不足，予以不起訴處分；黃立雄所涉吸金案，目前仍由北檢持續偵辦中。（編輯：戴光育）1140430