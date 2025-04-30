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貴婦奈奈涉詐欺潛逃海外 調查局：5/1清晨抵台歸案

2025/4/30 12:50（4/30 13:01 更新）
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貴婦奈奈自2019年起被列入外逃通緝犯名單。（圖取自法務部調查局網頁mjib.gov.tw/）
貴婦奈奈自2019年起被列入外逃通緝犯名單。（圖取自法務部調查局網頁mjib.gov.tw/）
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（中央社記者謝幸恩台北30日電）法務部調查局表示，調查人員已執行押解涉詐欺潛逃海外的網紅貴婦奈奈（本名蘇陳端），預計明天清晨返台歸案。台北地檢署表示，全力查緝潛逃境外被告到案。

貴婦奈奈與黃博健合開「杏立博全」醫美診所於民國107年間無預警歇業，積欠廠商款項，疑涉惡性倒閉。事發後，貴婦奈奈、黃博健與掛名診所院長的黃立雄去向不明，遭民眾提告詐欺，因遲未到案遭北檢通緝。

調查局掌握貴婦奈奈、黃博健、黃立雄潛逃到加拿大多倫多，108年間將3人列入外逃通緝犯名單。

鏡週刊今天報導指出，貴婦奈奈日前主動聯繫北檢與調查局，表明返台投案，今天會在加拿大搭上飛機。

調查局證實，針對貴婦奈奈的部分，調查員正在加拿大執行押解，將從當地搭乘飛機，並於明天台灣時間清晨5時許抵台，後續則解送台北地檢署歸案。台北地檢署則表示，全力查緝潛逃境外被告到案。

另方面，黃立雄、黃林麗真夫妻因未獲繼續居留，去年主動聯繫調查局，並稱在加拿大遭到黑道追債、恐嚇，願意返台歸案。

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黃立雄夫妻已於去年5月間押解返台，並分別解送台北、士林地檢署歸案。檢察官訊後，諭令黃林麗真無保請回；黃立雄新台幣50萬元交保，並實施科技監控。

黃林麗真所涉及詐欺案，士檢檢察官認定罪嫌不足，予以不起訴處分；黃立雄所涉吸金案，目前仍由北檢持續偵辦中。（編輯：林恕暉）1140430

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