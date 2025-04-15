貴婦奈奈傳將返台面對司法 北檢：無法證實

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（中央社記者謝幸恩台北15日電）鏡週刊今天報導，指涉詐欺潛逃海外的網紅貴婦奈奈（本名蘇陳端）與，下月初將返台面對司法。台北地檢署則表示，有關媒體報導內容，目前無法證實，全力查緝潛逃境外被告到案。

貴婦奈奈與黃博健合開「杏立博全」醫美診所於民國107年間無預警歇業，積欠廠商款項，疑涉惡性倒閉。事發後，貴婦奈奈、黃博健與掛名診所院長的黃立雄去向不明，遭民眾提告詐欺，因遲未到案遭台北地檢署通緝。

法務部調查局掌握貴婦奈奈、黃博健、黃立雄潛逃到加拿大多倫多，108年間將3人列入外逃通緝犯名單。

鏡週刊今天報導指出，貴婦奈奈主動聯繫台北地檢署與調查局，表明將在下個月從加拿大返國投案，讓檢調啟動後續遣返作業，並寫信向台北地檢署檢察長與調查局長細說遭控吸金詐欺的始末。

報導另指出，貴婦奈奈強調她決定沒有參與黃博健家族經營的杏立博全診所，也未涉及不法，希望回台協助檢調查明案情，讓真相大白。

台北地檢署透過訊息表示，有關媒體報導內容，目前無法證實，全力查緝潛逃境外被告到案。

另方面，黃立雄、黃林麗真夫妻因未獲繼續居留，去年主動聯繫台灣調查局人員，並稱在加拿大遭到黑道追債、恐嚇，願意返台說明案情。

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黃立雄夫妻已於去年5月間押解返台，並分別解送台北、士林地檢署歸案。檢察官訊後，諭令黃林麗真無保請回；黃立雄新台幣50萬元交保，並實施科技監控。

黃林麗真所涉及詐欺案，士檢檢察官認定罪嫌不足，予以不起訴處分；黃立雄所涉吸金案，目前仍由北檢持續偵辦中。（編輯：張銘坤）1140415