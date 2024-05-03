貴婦奈奈案黃立雄50萬交保戴電子腳鐐 黃林麗真無保請回

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（中央社記者謝幸恩台北3日電）網紅貴婦奈奈、黃博健、黃立雄涉詐欺潛逃海外。黃立雄夫妻今天押解返台，並解送地檢署歸案。檢察官訊後，諭令黃林麗真無保請回；黃立雄50萬元交保，並實施電子腳鐐監控。

貴婦奈奈（本名蘇陳端）與黃博健合開「杏立博全」醫美診所於民國107年間無預警歇業，積欠廠商款項，疑涉惡性倒閉。事發後，貴婦奈奈、黃博健與掛名診所院長的黃立雄去向不明，遭民眾提告詐欺，因遲未到案遭台北地檢署通緝。

法務部調查局掌握貴婦奈奈、黃博健、黃立雄潛逃到加拿大多倫多，108年間將3人列入外逃通緝犯名單。黃立雄夫妻因未獲繼續居留，日前主動聯繫台灣調查局人員，並聲稱在加拿大遭到黑道追債、恐嚇，願意返台說明案情。

黃立雄夫妻今天凌晨由加拿大執法人員與台灣調查局人員押解返台，並由台北市調查處接押，把黃立雄解送北檢歸案，黃妻黃林麗真因涉及另一起投資興建廟宇詐欺案遭士林地檢署通緝，因此解送士檢歸案。

士檢檢察官庭訊約1個小時結束，於中午12時左右諭令黃林麗真無保請回，並限制出境、出海。據指出，黃林麗真庭訊時向檢察官供稱，她身上沒有錢，但因為母親高齡90歲，且有失智症狀，決定返回台灣照顧母親。

黃林麗真在親友與律師的陪同下離開地檢署，面對大批媒體的詢問，均不發一語。

北檢檢察官則於下午2時開庭訊問黃立雄，庭訊將近2個小時結束，諭令黃立雄以新台幣50萬元交保，限制出境、出海，並實施電子腳鐐科技設備監控，及定期向科技設備監控中心視訊報到與回報所在地點。（編輯：張銘坤）1130503

黃立雄、黃林麗真涉詐欺，潛逃海外遭通緝，調查局將2人押解返台；黃林麗真（右2）因另涉詐欺案遭士林地檢署通緝，3日上午赴士檢歸案，檢察官訊後諭令黃林麗真無保請回，限制出境、出海。中央社記者徐肇昌攝 113年5月3日