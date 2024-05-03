貴婦奈奈公公黃立雄涉詐逃亡加拿大 押解返台歸案

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（中央社記者葉臻桃園機場3日電）網紅貴婦奈奈、丈夫黃博健、公公黃立雄涉嫌詐欺，潛逃到加拿大遭通緝。黃立雄及妻子今天返台，由台北市調查處接押，面對媒體提問不發一語，分別被解送北檢、士檢歸案。

貴婦奈奈（本名蘇陳端）與黃博健合開「杏立博全」醫美診所，民國107年間疑涉惡性倒閉，2人與掛名診所院長的黃立雄去向不明；3人遭告詐欺、被通緝，潛逃到加拿大多倫多，108年被列入外逃通緝犯名單。

法務部調查局表示，黃立雄及妻子黃林麗真因未獲繼續居留，日前主動聯繫調查人員，聲稱在加拿大遭到黑道追債、恐嚇，願意返台說明案情。

黃立雄及妻子昨天從加拿大多倫多機場搭乘長榮航空班機，今天凌晨5時15分抵台，在聽完調查局人員說明相關程序後被上銬戒護，面對媒體提問全程不發一語。

調查局人員指出，黃立雄夫妻均為通緝犯，抵台後由台北市調查處接押；黃立雄將解送台北地檢署歸案，黃林麗真因另涉詐欺案遭士林地檢署通緝，將解送士檢歸案，並進一步釐清涉案情節、程度。（編輯：徐睿承）1130503

網紅貴婦奈奈的公公黃立雄涉嫌詐欺，潛逃到加拿大遭通緝，妻子黃林麗真因另涉詐欺案遭士林地檢署通緝，3日也一同回台，將解送士檢歸案。中央社記者葉臻攝 113年5月3日

網紅貴婦奈奈的公公黃立雄涉嫌詐欺，潛逃到加拿大遭通緝，3日返台後由台北市調查處接押、上銬，將解送台北地檢署歸案。中央社記者葉臻攝 113年5月3日