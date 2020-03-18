貴婦奈奈醫美診所歇業 監院糾正北市府

（中央社記者王承中台北18日電）網紅貴婦奈奈和先生黃博健合開的「杏立博全」醫美診所無預警歇業，遭列詐欺案被告，潛逃加拿大。監委張武修今天表示，台北市政府及衛生局的稽查未落實且機制明顯有疏漏，監院通過調查報告，糾正北市府及衛生局。

網紅貴婦奈奈和先生黃博健合開的「杏立博全」醫美診所前年無預警歇業，與名醫公公黃立雄同列為詐欺案被告，黃博健因未履行公費生分發服務，醫師證書遭扣留，卻仍執行醫療業務，張武修日前表示將調查相關主管機關是否疏於督管查核。

張武修今天發布新聞稿指出，監察院內政及族群委員會、國防及情報委員會、財政及經濟委員會聯席會議通過該案調查報告，並糾正台北市政府及台北市衛生局。

張武修表示，「杏立博全」診所自民國100年於台北市開業，截至107年，消保官及北市衛生局都收受多起申訴案，然而歷年衛生局在多次稽查，甚至跨局處聯合稽查，卻未能詳細調查診所違規，以有效嚇阻、防止或及早發覺其透過醫療美容方式進行吸金惡意倒閉的徵兆。

張武修指出，北市府為維護消費者進行醫學美容療程的權益，除衛生局有定期及不定期稽查外，也以聯合稽查方式強化各局處間橫向合作，雖然衛生局歷年已就杏立博全診所違規情事進行裁處，但後續未將違規情節納入稽查重點項目，積極列管追蹤或不預警稽查，顯然稽查未落實。

張武修表示，雖有聯合稽查，卻未能有效發揮稅捐及醫療業務跨局處資訊共享整合，任由黃博健以合夥人身分繼續經營杏立博全診所，未能加強稽查，遏止其透過醫療美容進行吸金惡意倒閉的情事發生，北市府的稽查機制明顯有疏漏。

另外，張武修指出，具有公費醫師身分的黃博健除拒絕履行服務義務之外，經透過財稅申報資料進行比對，發現有長期違法從事醫療行為的情事，衛福部應會同財政部及地方政府衛生局善用妥適機制，研議未履約公費醫師的列管或追蹤機制，即時勾稽查察違法執業情事，維護民眾醫療權益。（編輯：林孟汝）1090318