貴婦奈奈公婆涉詐逃亡加拿大 押解返台移送北檢、士檢

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（中央社記者林長順、謝幸恩台北3日電）網紅貴婦奈奈、丈夫黃博健、公公黃立雄涉詐欺潛逃海外。調查局今天將黃立雄夫妻押解返台，黃立雄解送北檢歸案，黃妻黃林麗真因涉另起詐欺案解送士檢歸案。

貴婦奈奈（本名蘇陳端）與黃博健合開「杏立博全」醫美診所於民國107年間無預警歇業，積欠廠商款項，疑涉惡性倒閉。事發後，貴婦奈奈、黃博健與掛名診所院長的黃立雄去向不明，遭民眾提告詐欺，因遲未到案遭台北地檢署通緝。

法務部調查局掌握貴婦奈奈、黃博健、黃立雄潛逃到加拿大多倫多，108年間將3人列入外逃通緝犯名單。黃立雄夫妻因未獲繼續居留，日前主動聯繫台灣調查局人員，並聲稱在加拿大遭到黑道追債、恐嚇，願意返台說明案情。

調查局發布新聞稿指出，經調查局、內政部移民署、加拿大執法單位等機關協調，今天由加拿大邊境服務局（CBSA）人員、台灣調查局人員自加拿大多倫多機場，隨機戒護黃立雄夫妻押解抵達桃園機場，並由台北市調查處接押。

調查局表示，黃立雄夫妻隨身行李有2個行李箱，並未攜帶大額現金或違禁品，依法宣讀權利、人別訊問，已於上午11時把黃立雄解送北檢歸案；黃林麗真因被控涉及另一起投資興建廟宇詐欺案遭士檢通緝，解送士檢歸案。（編輯：戴光育）1130503