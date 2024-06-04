貴婦奈奈男友媽遭控詐欺400萬 獲不起訴處分

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（中央社記者謝幸恩台北4日電）黃立雄涉貴婦奈奈詐欺案，與妻子黃林麗真返台歸案，由於黃女涉另起詐欺案遭通緝，因此解送士檢歸案，檢察官諭令無保請回。士檢認為，黃女詐欺罪嫌不足，今天予以不起訴處分。

貴婦奈奈（蘇陳端）和黃博健合開的「杏立博全」醫美診所涉嫌惡性倒閉，民國107年間無預警歇業，積欠多家廠商欠款，貴婦奈奈和黃博健與掛名診所院長的黃立雄去向不明，遭民眾提告詐欺，因遲未到案遭台北地檢署通緝。

法務部調查局掌握貴婦奈奈、黃博健、黃立雄潛逃到加拿大多倫多，108年間將3人列入外逃通緝犯名單。今年5月調查局把黃立雄與妻子黃林麗真押解返台，並分別解送台北地檢署、士林地檢署歸案。

士林地檢署不起訴處分指出，陳姓告訴人指控，民國100年8月間，黃林麗真向他表示需要一筆資金為宗教團體建廟，因此他匯款新台幣400萬元給黃女兒子，事後發現黃林麗真母子把400萬元用於私人用途，因此提告詐欺取財。

檢察官依據黃林麗真母子與陳姓告訴人的對話紀錄，認為黃林麗真母子已向陳男表明400萬元為借款，陳男也同意借款，且黃女兒子持續還錢給陳男；另外，黃林麗真母子有開立本金支票等給陳男，部份支票均有兌現。

檢察官認為，難認黃林麗真母子有故意施用詐術的犯意，認定黃林麗真等人罪嫌不足，今天予以不起訴處分。（編輯：方沛清）1130604