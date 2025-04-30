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美麗華董事黃春照欠稅逾2億元 名下5筆土地5/6拍賣

2025/4/30 10:56（4/30 13:01 更新）
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美麗華集團董事黃春照欠稅超過新台幣2.6億元，法務部行政執行署士林分署5月6日將拍賣黃春照名下台北市內湖區土地，位置鄰近黃氏宗祠園區。（士林分署提供）中央社記者謝幸恩傳真 114年4月30日
美麗華集團董事黃春照欠稅超過新台幣2.6億元，法務部行政執行署士林分署5月6日將拍賣黃春照名下台北市內湖區土地，位置鄰近黃氏宗祠園區。（士林分署提供）中央社記者謝幸恩傳真 114年4月30日
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（中央社記者謝幸恩台北30日電）行政執行署士林分署今天表示，美麗華集團董事黃春照欠稅超過新台幣2.6億元，5月6日將拍賣黃春照名下台北市內湖區、新北市汐止區共5筆土地，底價自6540元到354萬元不等。

黃春照為美麗華大飯店董事，滯納綜合所得稅、行政罰鍰等逾新台幣2.6億元，長年被列為欠稅大戶。

法務部行政執行署士林分署指出，為彰顯國家強力執行決心，5月6日「全國123聯合拍賣會」，將拍賣黃春照名下位於台北市內湖區、新北市汐止區共5筆土地，底價自6540元到354萬元不等。

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士林分署進一步指出，本次拍賣的黃春照內湖土地，位置鄰近黃氏宗祠園區。另外，汐止土地位在高爾夫球練習場停車場內，均具投資及租賃價值。

士林分署表示，此次拍賣項目琳瑯滿目，包括土地、實體股票、汽車、女裝精品，拍賣會也同步舉辦「創意生活、在地好物」快閃活動，以協助欠款義務人，民眾若有興趣，可洽詢士林分署，或上網查閱拍賣公告。（編輯：李錫璋）1140430

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美麗華集團董事黃春照欠稅超過新台幣2.6億元，法務部行政執行署士林分署5月6日將拍賣黃春照名下新北市汐止區土地，位在高爾夫球練習場停車場內。（士林分署提供）中央社記者謝幸恩傳真 114年4月30日
美麗華集團董事黃春照欠稅超過新台幣2.6億元，法務部行政執行署士林分署5月6日將拍賣黃春照名下新北市汐止區土地，位在高爾夫球練習場停車場內。（士林分署提供）中央社記者謝幸恩傳真 114年4月30日
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