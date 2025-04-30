數發部攜玉山金啟動防詐實驗室 盼精準抓取警示戶

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（中央社記者蘇思云台北30日電）數發部今天攜手玉山金啟動防詐實驗室，希望擴大防詐聯盟到更多產業。玉山金表示，希望透過防詐實驗室達成2目標，一是結合多元跨業資訊，找出更多潛在被害人，二是建立更好的演算法，提升抓取警示戶的精準度。

數發部今天在台北digiBlock C數位創新基地舉辦「公私協力推動防詐實驗室」記者會，包括數發部長黃彥男、金管會副主委陳彥良、數發部政務次長林宜敬、玉山金科技長張智星、中信銀、凱基金、金融總會代表都親自出席。

黃彥男致詞時表示，觀察詐騙管道不管是電話、網路或是訊息，最後總會牽涉金流，數發部也跟金融界密切合作。數發部2023年補助「智慧金融AI防詐鷹眼系統開發計畫」，促成鷹眼識詐聯盟，推動聯盟成員運用AI模型偵測銀行異常帳戶，今年進一步支持玉山金控及金融科技產業聯盟設立「防詐實驗室」，透過共享資料資源、技術驗證與演算法優化，強化對異常交易與可疑帳戶的即時偵測能力。

陳彥良致詞時指出，日前成立的金融科技產業聯盟，數位金融實務規範建議工作圈由玉山金擔任召集人，推動「金融無塵室」，透過資料去識別化，確保資料不外洩。應對詐騙必須「智取」，金融業聯防必須加入AI，也感謝數發部，讓民眾財產更有保障。

玉山銀智能金融處資深副總工程師林鉦育說明，所謂金融無塵室就是沒有牽涉個人資料，第一階段跟中信金、中華郵政做實驗性合作，第二階段則是設置防詐實驗室，第三階段希望跨業防詐。防詐實驗室成立目的是希望保護隱私，同時也可以找出詐騙線索。

以帳戶持有人A有帳戶被標為警示戶為例，林鉦育解釋，還想進一步知道這筆資金哪裡來、跟誰有關等，透過其他非金融資訊，了解使用者間的關係，像是不同警示戶的持有者可能在同家公司等，「就像在黑暗中開手電筒一樣，可能可以看到很多原本沒發現的可疑連結。」

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根據玉山銀內部資訊分析，4月新增警示戶中，大多數與過去的高風險用戶存關聯性，顯示可能不是單一事件。林鉦育表示，每個警示帳戶都有先前關聯性可以串連，這些看似小型的網絡背後，可能牽涉大筆金流，防詐實驗室希望達成2目標，第一是結合多元跨業資訊，找出更多潛在被害人，第二是建立更好的演算法，迅速精準地抓取警示戶，提升警示精準度。

媒體關注未來有沒有機會讓更多金融業也加入金融科技產業聯盟，讓詐團在不同銀行間轉帳過程可以更快掌握。黃彥男表示，目前並無法源強制業者加入聯盟，理想上盼建立可信任銀行鏈，例如有加入聯盟的銀行就設有LOGO認證標章等，不過，實際作法還是交由業者決定。（編輯：林家嫻）1140430