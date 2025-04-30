AI淨零1 / 雲林氣候變遷調適館採綠建築設計 2026年底完工

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（中央社記者姜宜菁雲林縣30日電）雲林縣環保局大樓建築物老舊、耐震能力堪慮，縣府自籌6.6億元興建「氣候變遷調適館」，以水資源再利用零排放且兼具氣候調適功能面向設計，今天動土，預計2026年底完工。

雲林縣環保局今天舉辦「雲林縣氣候變遷調適館新建工程」動土祈福典禮，雲林縣長張麗善、雲林地檢署主任檢察官朱啟仁等人參與，期盼工程如期如質完工。另縣府成立採購廉政平台，藉此宣示廉能政府的決心。

張麗善表示，環保局辦公大樓建於民國60年，建築物老舊、耐震能力堪慮，縣府自籌新台幣6.6億元在虎尾高鐵行政專區內打造雲林縣氣候變遷調適館，總建築面積約1萬1000平方公尺，設有地下1層、地上6層，預計2026年底完工，整座建物以綠色建築及智慧建築為核心建設。

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雲林縣環保局長張喬維說，除了作為環保局辦公廳舍外，還兼具國際會議廳、環境監測及應變中心等，全棟以自然生態、永續環保、綠建築、智慧管理等多面向設計。

張喬維指出，為做到節能減碳，以風場模擬，引入南向風增加對流，設置屋頂太陽能板，提升能源自給率，全棟廢水經回收再利用達零廢水排放，建物主體內採木構造搭配再生材料等。（編輯：郭諭儒）1140430