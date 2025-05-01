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楊勇緯全大運柔道當教練 教學相長有收穫

2025/5/1 17:12（5/1 17:21 更新）
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「柔道男神」楊勇緯（圖）在114年全大運以台體大教練身分在場邊指導，1日受訪分享執教心情，他透露會向選手學習不擅長的技術，若被問到不懂的問題，也會一同討論，實現教學相長。中央社記者黃巧雯攝 114年5月1日
「柔道男神」楊勇緯（圖）在114年全大運以台體大教練身分在場邊指導，1日受訪分享執教心情，他透露會向選手學習不擅長的技術，若被問到不懂的問題，也會一同討論，實現教學相長。中央社記者黃巧雯攝 114年5月1日
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（中央社記者黃巧雯台南1日電）「柔道男神」楊勇緯連2年全大運都以台體大教練身分在場邊指導，他今天也分享執教心情，會向選手學習不擅長的技術，若被問到不懂的問題，也會一同討論，從而實現教學相長。

曾拿下東京奧運男子60公斤級銀牌的楊勇緯4月25日在亞洲柔道錦標賽摘銀後，隔日隨即返台，身為台灣體育運動大學教練團一員的他，積極為台南全國大專校院運動會帶隊做準備。

楊勇緯接受媒體聯訪時表示，由於在巴黎奧運結束後都待在學校，因此比起去年全大運，今年更了解選手狀況。

楊勇緯帶隊最常耳提面命的事，就是希望選手能夠專心在場上，他提到，柔道比賽過程中很容易一些小疏忽輸掉比賽，「並不是他們實力不好，而是細節沒處理好，或是一不注意就輸掉比賽。」

楊勇緯表示，他這次在場邊指導、交代的事情，選手都能很快反應和執行，效果很不錯，而他也持續在透過比賽與選手磨合，並設法讓選手相信教練。

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不過，相較於以選手身分參賽時，上場前較緊張，楊勇緯認為，當教練時是整場比賽都很緊張，隨時要替選手注意。

楊勇緯這段時間在與選手互動過程中，持續在追求成長，他提到，若有不擅長的技術，會向選手學習，若是選手提問，「不懂也會和選手一同思考，怎麼做比較好，互相討論，這才是教學相長，不是只有單方面我在講。」（編輯：陳政偉）1140501

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