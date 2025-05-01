託友找警調個資 王大陸與北市刑大警遭起訴

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（中央社記者趙敏雅新北1日電）藝人王大陸涉花錢找陳男安排躲兵役，陳男失聯，王大陸以為遭詐，透過友人找北市刑大警劉男查個資，新北檢近日依違反個資法等罪嫌起訴王大陸，另依公務員洩密等罪嫌起訴劉男。

新北地檢署今年2月偵辦妨害兵役案件，王大陸涉犯妨害兵役治罪條例、刑法偽造文書罪等，諭令新台幣15萬元交保。檢警從王大陸的手機等內容查證，爆出多起案外案。新北檢先針對其涉嫌找人查個資、違反個資法等部分起訴。

據了解，以陳姓男子為首的不法集團對外聲稱，役男只要花錢，即可協助偽造病例證明，藉此免服兵役。根據起訴書，王大陸涉花新台幣360萬元找陳男安排躲兵役，但陳男1月因他案遭逮、失聯。

王大陸以為遭陳男詐騙，尋求游姓友人協助，游男與時任台北市警察局刑事警察大隊偵三隊代理隊長劉姓男子交好，2月間游男聯絡劉男，稱將帶王大陸前往報案。

王大陸與游男抵達後，劉男在台北市刑大偵查隊內使用公務電腦登入系統，登載不實查詢事由後，查得陳男現居地、電話等個資，劉男拍下後，使用通訊軟體LINE傳給游男。劉男也委託他人查詢陳男在監情形，洩露給王大陸。

劉男事後向游男稱「沒給你漏氣」、「專業吧」、「我不是空有其名」等。王大陸則將陳男個資傳給朋友，並稱「我先提告，不還錢找他全家」。

另外，王大陸女友闕姓女子當直播主時，遭潘姓男子詐騙，根據起訴書，雙方於民國109年以244萬餘元和解。但闕女仍稱遭潘男詐騙400萬餘元，王大陸、闕女與游男於去年11月間在微信成立群組「失去的！一定要拿回來！」，要向潘男討債。

游男找四海幫海鷹堂堂主陳姓男子，再透過陳男找到他人協助，以每筆個資1500元，向不詳地政士買來潘男個資與其親友地址、電話等個資後，傳到群組，潘男姊姊因此接到討債電話。

檢方指出，王大陸與游男、闕女、陳男等人所為違反個資法，並指游男將名人和黑白兩道相互串聯，又偵查所述前後不一，難認犯後態度良好，請求量處適當之刑。

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檢方認為，劉男身為台北市刑大偵三隊代理隊長，卻利用警察職務機會，任意將民眾個資洩漏給游男、王大陸，偵查中還辯稱是誤傳，請求量處適當之刑。

王大陸涉妨害兵役案件，檢方偵辦中。此外，王大陸透過叫車平台Uber叫車接送時，與司機爆發口角衝突，涉透過游男教唆他人毆打司機，檢方查出王大陸透過當舖業者的尋車機制找到司機，因車牌不屬個資，未違反個資法；傷害部分因雙方和解，司機撤告，予以不起訴。（編輯：吳素柔）1140501