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王大陸找人毆打司機案 嫌犯「小阿俊」涉教唆傷害羈押禁見
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王大陸找人毆打司機案 嫌犯「小阿俊」涉教唆傷害羈押禁見

2025/3/8 14:07（3/8 14:32 更新）
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檢警聯手偵辦藝人王大陸傷害司機案，6日晚間將涉嫌教唆的陳姓男子（中戴白帽子者）拘提到案；詢問後，7日以傷害罪移送。（翻攝照片）中央社記者黃旭昇新北傳真 114年3月7日
檢警聯手偵辦藝人王大陸傷害司機案，6日晚間將涉嫌教唆的陳姓男子（中戴白帽子者）拘提到案；詢問後，7日以傷害罪移送。（翻攝照片）中央社記者黃旭昇新北傳真 114年3月7日
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（中央社記者黃旭昇新北8日電）藝人王大陸傷害Uber司機案，涉教唆的陳姓男子坦承指使3人聯手毆打司機，新北檢7日訊後依教唆傷害等罪嫌聲請羈押。新北地方法院下午表示，被告有逃亡、串證之虞，裁定羈押禁見。

檢警調查，藝人王大陸去年4月與Uber司機發生糾紛後，涉嫌唆使友人游男「教訓」司機，游男疑似委託陳男唆使手下行動。隨後從手機社群中，收到完成任務的回報照片。

綽號「小阿俊」的陳男，在王大陸唆使毆傷司機案爆發後，4日逃亡花蓮，6日返回新北永和區與女友見面，遭跟監的專案小組幹員拘提到案。

陳男在警方詢問時，坦承去年4月間指使林姓、彭姓、李姓等3名男子，在新北市中和區攔下Uber司機車輛，由林男下車動手毆打司機，彭男持手機錄影，李男旁觀監控。

但陳男供稱司機的個資與行蹤，來自「民間管道」，且否認有接受委託人游姓男子，或來自王大陸的報酬，是無償教訓司機；陳男說詞，讓個資洩漏案成為斷點。

本案源自於新北檢偵辦王大陸妨害兵役案件，從查扣的手機過濾影像後，發現王大陸收到回報的影像照片，涉教唆傷害情事，遂指示警方偵辦追緝。

專案小組由上而下，分析出游男、陳男、找到被毆司機，組織整個犯罪過程，進而拘提動手3嫌；並亟欲釐清司機個資來源，以鞏固證據。

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陳嫌在檢方複訊時仍有諸多疑點，語多保留，與在押的游男、500萬交保的王大陸，證詞不一，且都將個資來源推給「民間管道」；且案發後逃亡東部，故聲請羈押禁見，將進一步釐清。

新北地院下午表示，被告陳男經法官訊問後，認為涉犯刑法教唆傷害罪、個人資料保護法之「非公務機關非法利用個人資料罪」等罪嫌，犯罪嫌疑重大，有事實足認為有逃亡、勾串共犯及證人之虞，有羈押之必要，裁定羈押，並禁止接見通信。（編輯：林恕暉）1140308

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