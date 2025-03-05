王大陸疑與司機起口角後教唆打人 曾站擋風玻璃前怒視比中指

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（中央社記者黃旭昇新北5日電）藝人王大陸被查出與叫車司機發生糾紛，涉嫌找人毆打，新北地院今天裁定王大陸以新台幣500萬元交保。與王大陸有糾紛的司機也貼出影片，顯示王大陸下車時，怒視司機比中指。

據瞭解，王大陸去年疑在台北市透過Uber叫車，途中他質疑司機繞路，進而起口角衝突。王大陸下車後鑰匙遺落車內，因無法開車門而捶打車窗，引發司機不滿，雙方再爆發口角。

與他有爭執的Uber司機，在自己的網路社群貼出一段影片，影片顯示，司機幫王大陸開了後座車門，穿短褲的王大陸拿完私人物品後，看了下手機，隨後怒視司機，在車擋風玻璃前，對司機比出中指後離去。

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司機在影片發文中表示，王大陸還對他嗆聲要「輸贏」，讓連司機感到不悅，並想要提出告訴。

另外，新北警方擴大偵辦本案，今天持拘票前往桃園，拘提2名涉嫌人，警方已拘提2人到案，並帶回偵訊。至於其涉案情節以及與王大陸之間的關係，仍待釐清。（編輯：林恕暉）1140305