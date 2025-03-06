王大陸涉找人毆打司機 警追幕後教唆者、個資洩漏管道

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃旭昇、趙敏雅新北6日電）檢警偵辦藝人王大陸教唆毆打Uber司機案，警方今天表示，將持續追查鎖定的幕後教唆者，與洩漏司機個資行蹤管道。專案小組正釐清數位足跡，也加強打擊滋事幫派分子。

新北檢警偵辦藝人王大陸涉嫌教唆他人毆打司機案，警方昨天拘提林姓、彭姓、李姓等3名男子，依傷害罪嫌移檢方複訊後，昨天深夜諭令3人各以新台幣5萬元交保。

新北刑警大隊長蕭瑞豪今天接受聯訪表示，專案小組正依據線索，追緝涉嫌幕後教唆打人的鎖定對象。至於被告如何獲得司機行蹤與訊息，他強調，經內部清查，絕對不是新北市警方洩漏個資，專案小組正釐清線索。

新北檢今天指揮警政署等單位，搜索台北市警局刑警大隊，釐清員警洩漏個資。羈押禁見的游男今年2月陪同王大陸到北市刑大，報案王大陸遭詐騙財損。

游男當下透過Line，將受騙證據傳給承辦的劉姓警員。劉員欲將涉案犯嫌資料傳送給同事，卻不慎誤傳給游男且不察。也就是說，今天偵辦的洩密案與去年4月的教唆毆打司機案無關。

媒體報導，游男委託的幕後黑手，疑是四海幫的某堂堂主，教唆3名已被交保的男子，分工動手「教訓」司機並給予酬勞。

蕭瑞豪今天被問及此事時表示，目前尚未查出有酬勞，但等查緝對象到案後，將釐清涉案程度、與3嫌的關係。警方對幫派零容忍，將全方位掃蕩。

警方查出，3嫌毆打司機後，將拍攝影片回傳，幕後教唆者再將影片傳給游男，游男再傳給王大陸。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

專案小組則依查扣的游男手機為核心，還原數位足跡、影像、留言等，「順藤摸瓜」分析王大陸、游男、在逃教唆者、動手打人者，釐清彼此關係，並找出洩漏個資的來源。

新北地院5日清晨裁定，王大陸以新台幣500萬元交保，限制出境、出海及限制住居；共犯游姓男子因涉教唆傷害罪、個人資料保護法之「非公務機關非法利用個人資料罪」等罪嫌，犯罪嫌疑重大，有滅證、串證之虞，羈押禁見。（編輯：張銘坤）1140306