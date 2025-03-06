王大陸涉教唆毆打司機案外案 北市刑大警疑洩個資調離現職調查

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（中央社記者黃麗芸台北6日電）藝人王大陸涉嫌教唆傷害Uber司機案，針對司機行蹤遭鎖定，北市劉姓員警疑涉洩密。台北市警察局刑事警察大隊今天表示，此案為自檢自清報新北檢偵辦，劉姓員警也調離現職調查。

市警局刑事警察大隊下午召開記者會，副大隊長郭建成表示，針對代理隊長的劉姓員警涉嫌洩密一事，市刑大知悉後便主動報請新北地檢署指揮偵辦，並於今天上午10時許指揮內政部警政署政風室、市刑大、市警局政風和督察室等單位執行搜索。

郭建成說，市刑大積極配合檢察官指揮偵辦，並報請市警局將劉姓員警調離現職，靜待調查。

據了解，王大陸日前因遭詐騙財損新台幣300萬元，在友人游男陪同下，於今年2月13日到市刑大報案，游男當下將相關受騙證據透過Line傳送給承辦案件的劉姓員警。

隨後劉姓員警欲將涉案犯嫌資料傳送給同事，卻不慎誤傳給游男且不察，直到近日看到王大陸和游男涉及傷害Uber司機案，欲和游男聯繫問候才發現日前誤傳訊息，他趕忙主動上報市刑大此事。

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劉姓員警明天即將調任市刑大的偵查隊長一職，未料卻因此案遭拔官。

市刑大表示，將持續積極風紀維護作為，針對員警違法違紀案件，均主動調查、依法嚴處，秉持「警紀警辦、毋枉毋縱」及「不掩飾、不庇縱、不護短」態度，持續深入釐清案情，以維警譽。（編輯：張銘坤）1140306