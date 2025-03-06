北市刑大警涉王大陸案 疑誤傳逃兵案主嫌個資

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（中央社記者黃麗芸台北6日電）藝人王大陸涉嫌教唆傷害Uber司機，卻爆出北市刑大劉姓員警疑涉洩密。據悉，王大陸先前花錢找陳男安排躲兵役，以為遭詐向警方報案，承辦的劉姓員警疑誤傳陳男個資，遭拔官調查。

據了解，以陳男為首的不法集團對外聲稱，役男只要花錢即可協助偽造病例證明，藉此免服兵役。王大陸循線找陳男協助安排躲避兵役，但陳男今年1月因他案遭逮、失聯。

王大陸誤以為遭陳男詐騙，今年2月13日由游姓男友人陪同下，到台北市警察局刑事警察大隊報案，但僅稱是遭遇詐騙財損新台幣300餘萬元，並提供陳男的社群頭貼相片供警方追查，卻未提及躲避兵役情節。

承辦案件的代理隊長、劉姓員警透過陳男相片比對，調出其個資資料給王指認，確認無誤後要將個資傳Line給承辦員警，卻誤傳給游男，劉姓員警當下也未察覺。

後來，新北檢警從落網的陳男查得竟另涉妨害兵役案，循線於2月18日拘提王大陸等多名役男偵辦，王依涉犯妨害兵役治罪條例、刑法偽造文書罪等，遭諭令15萬元交保。

新北檢警後續又查出，王大陸涉嫌於去年教唆傷害Uber司機，並於3月4日帶回王大陸和共犯友人游男等嫌，王大陸以500萬元交保，游男則遭羈押。引發外界質疑司機個資行蹤遭洩露。

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北市刑大今天則召開記者會說明，劉姓員警近日看到新聞報導王大陸和游男涉嫌教唆毆打Uber司機案後，檢視其和游男Line對話才發現先前竟誤傳犯嫌個資，立即主動向上呈報，市刑大隨即自檢自清報新北檢偵辦，於今天上午展開搜索行動。

其中，劉姓員警被帶到警政署政風單位，另兩名承辦案件員警則以證人身分到案說明，晚間劉姓員警被移送到新北檢複訊。市刑大表示，已將劉姓員警調離現職，靜候調查。（編輯：張銘坤）1140306