王大陸涉找人毆打司機 疑教唆男子被拘提到案

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（中央社記者黃旭昇新北6日電）新北檢警偵辦藝人王大陸涉教唆好友託人毆打司機，警方6日晚間表示，鎖定逃亡花蓮的陳姓男子與其女友行蹤，今晚在永和拘提到案，將釐清他涉案程度。陳男要求夜間停止詢問。

王大陸涉嫌教唆毆打Uber司機案，新北市刑大隊長蕭瑞豪今晚在永和警分局記者會表示，昨天涉嫌毆打的3名共犯到案後，專案小組積極追查在逃的另一共犯身分。

他說，經追查，這名男子獲悉王大陸傷害案爆發後，於4日晚間開始，輾轉換車逃往東部地區。

警方鎖定其行蹤一路跟監，發現他與近身友人接觸，又轉回到新北市永和區；於是專案小組幹員，將他拘提到案。

蕭瑞豪說，將進一步釐清這名男子涉案情形，背景身分，並瞭解他們是如何掌握司機的行蹤。

據了解，陳姓男子是於4日晚間，從他位於台北市的住處，由友人搭載，更換數部汽車逃逸往花蓮。警方幹員立即驅車前往追緝，並鎖定他的女友行蹤，也獲悉男子將回到新北與女友見面，下午跟蹤女友外出路線，將男子拘提到案。

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警方說，男子要求停止夜間詢問，因此，今晚暫停製作相關談話筆錄。

據了解，專案小組將繼續釐清，陳男是透過哪些管道，獲悉司機的車輛監理資料、個人資料與行蹤，這些資料與否與當鋪有關。明天詢問後，依據他觸犯的刑責，將移送新北檢複訊。（編輯：張銘坤）1140306