王大陸找人毆打司機案 教唆男子遭聲押禁見

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙敏雅新北7日電）藝人王大陸涉傷害Uber司機案，涉教唆的陳姓男子今天坦承指使3人聯手毆打司機，上午移送新北地檢署複訊。檢方訊後依教唆傷害等罪嫌，晚間向新北地方法院聲請羈押禁見。

新北檢警偵辦王大陸涉教唆好友託人毆打Uber司機案，警方鎖定逃亡的陳男與其女友行蹤，昨天晚間拘提陳男到案，陳男訊後坦承相關犯案過程。警方以涉傷害罪嫌，今天上午9時30分許將陳男移送新北檢複訊。

據了解，陳男坦承去年4月間指使林姓、彭姓、李姓等3名男子，在新北市中和區攔下Uber司機車輛，由林男下車動手毆打司機，彭男持手機錄影，李男旁觀監控。

至於司機個資與行蹤，陳男供稱相關資訊來自「民間管道」。陳男否認有接受委託人游姓男子，或王大陸的報酬。對此，專案小組將進一步釐清。

新北檢訊後，以被告陳男涉嫌刑法第29條第1項、第277條第1項之教唆傷害、個人資料保護法第41條之不法利用個人資料等罪嫌，犯罪嫌疑重大，有逃亡、滅證、串證之虞，今晚9時15分許聲請法院羈押禁見。

本案曝光源於檢警偵辦王大陸涉妨害兵役案件，從查扣的手機內，發現王大陸涉教唆傷害情事，經進一步過濾影像後，找到被毆司機。

檢警追查，王大陸去年4月間與Uber司機溝通不良，發生言語衝突，事後王大陸向游男抱怨，游男疑委託陳男「教訓」司機。

透過 Google News 追蹤中央社

檢方4日帶回王大陸與游男，訊後依傷害等罪向法院聲押禁見，新北地院5日裁定，王大陸500萬元交保，限制出境、出海及限制住居，共犯游男因有滅證、串證之虞，遭羈押禁見。

至於涉嫌跟蹤司機、動手打人的林姓、彭姓、李姓等3名男子，5日遭拘提到案，警方依涉傷害罪嫌，移送新北檢複訊。檢方訊問後，諭令3人各以5萬元交保。（編輯：張銘坤）1140307