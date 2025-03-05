王大陸疑找人毆打司機 涉傷害等罪500萬元交保

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙敏雅新北5日電）藝人王大陸涉逃避兵役遭檢方偵辦時，被查出涉與叫車司機發生糾紛找人毆打，檢方昨天帶回王大陸與游男，訊後依傷害等罪向法院聲押禁見，新北院今天裁定王大陸500萬元交保，游男羈押禁見。

據了解，台灣新北地方檢察署偵辦 王大陸 王大陸 生日：1991年5月29日

出道時間：2008，客串《霹靂MIT》

戲劇作品：我的少女時代、打噴嚏、狼殿下 看更多 關閉 涉逃避兵役案時，在查扣手機內發現疑似王大陸涉教唆打人的對話紀錄及相關影像。

據知情人士透露，王大陸去年疑在台北市透過Uber叫車，途中他質疑司機繞路，進而起口角衝突。王大陸下車後鑰匙遺落車內，因無法開車門而捶打車窗，引發司機不滿，雙方再爆發口角。王大陸記下車號，事後向游男抱怨，游男委託他人尋車，之後在新北市中和區發現車子行蹤，攔車毆打司機並拍下回報。

透過 Google News 追蹤中央社

新北檢在掌握相關事證後，以「殺人未遂」案由，昨天上午指揮新北市警局刑大及永和分局進行搜索，並將王大陸及游男帶回，目前仍在查緝其他在逃嫌犯。

新北地檢署昨天晚間11時許表示，經檢方複訊後，認定王大陸與游姓男子涉犯刑法教唆傷害及違反個人資料保護法非法利用個人資料等罪嫌，以及王大陸另涉使公務員登載不實罪嫌，犯罪嫌疑重大，認被告2人有逃亡、勾串、滅證之虞，向新北地院聲請羈押禁見。（編輯：徐睿承）1140305