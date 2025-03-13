王大陸台北車站入伍報到 現場混亂引民眾不滿[影]
2025/3/13 10:54（3/13 11:16 更新）
（中央社記者王心妤台北13日電）藝人王大陸將服役一年，他今天趕在壓線前5分鐘抵達台北車站北二門完成報到，由於涉犯妨害兵役治罪條例、刑法偽造文書罪等，因現場狀況混亂，有民眾表達不滿。
新北地檢署日前偵辦妨害兵役案件，王大陸
涉犯妨害兵役治罪條例、刑法偽造文書罪等，以新台幣15萬元交保。但王大陸後續又被爆出涉透過友人教唆黑幫毆打司機，並以500萬元交保。
王大陸
- 生日：1991年5月29日
- 出道時間：2008，客串《霹靂MIT》
- 戲劇作品：我的少女時代、打噴嚏、狼殿下
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今天早上7時30分起，台北車站北二門就有媒體陸續到場，接近早上9時報到時，現場媒體超過50人，而王大陸於報到前5分鐘抵達，身著藍色毛帽跟深灰色毛衣並不發一語，他出現後很快被媒體包圍。
王大陸跟其他役男在報到結束後，被帶往樓下台鐵月台，因為月台空間較小導致現場動線混亂，有民眾表達不滿。（編輯：李亨山）1140313
影片來源：中央社
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