加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
因應中國統戰滲透 賴總統召開國安高層會議
首頁 / 娛樂

王大陸台北車站入伍報到 現場混亂引民眾不滿[影]

2025/3/13 10:54（3/13 11:16 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
藝人王大陸（中）13日上午約9時著藍色毛帽及深灰上衣現身台北車站報到，將前往成功嶺入伍受訓；現場媒體搶拍。中央社記者鄭清元攝 114年3月13日
藝人王大陸（中）13日上午約9時著藍色毛帽及深灰上衣現身台北車站報到，將前往成功嶺入伍受訓；現場媒體搶拍。中央社記者鄭清元攝 114年3月13日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王心妤台北13日電）藝人王大陸將服役一年，他今天趕在壓線前5分鐘抵達台北車站北二門完成報到，由於涉犯妨害兵役治罪條例、刑法偽造文書罪等，因現場狀況混亂，有民眾表達不滿。

新北地檢署日前偵辦妨害兵役案件，王大陸

王大陸

  • 生日：1991年5月29日
  • 出道時間：2008，客串《霹靂MIT》
  • 戲劇作品：我的少女時代、打噴嚏、狼殿下
看更多
關閉
涉犯妨害兵役治罪條例、刑法偽造文書罪等，以新台幣15萬元交保。但王大陸後續又被爆出涉透過友人教唆黑幫毆打司機，並以500萬元交保。
訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

今天早上7時30分起，台北車站北二門就有媒體陸續到場，接近早上9時報到時，現場媒體超過50人，而王大陸於報到前5分鐘抵達，身著藍色毛帽跟深灰色毛衣並不發一語，他出現後很快被媒體包圍。

王大陸跟其他役男在報到結束後，被帶往樓下台鐵月台，因為月台空間較小導致現場動線混亂，有民眾表達不滿。（編輯：李亨山）1140313

#台北車站
#新北地檢署
#台鐵
#王大陸
影片來源：中央社
屬「一般替代役263梯」、須服役1年的藝人王大陸（戴毛帽者）13日上午約9時提著行李袋現身台北車站報到，將至成功嶺入伍受訓。中央社記者鄭清元攝 114年3月13日
屬「一般替代役263梯」、須服役1年的藝人王大陸（戴毛帽者）13日上午約9時提著行李袋現身台北車站報到，將至成功嶺入伍受訓。中央社記者鄭清元攝 114年3月13日
延伸閱讀
王大陸涉妨害兵役等案 3/13入成功嶺受訓、服替代役1年王大陸再爆案外案 疑找黑道代女友討債王大陸涉付百萬躲兵役 3仲介涉偽造文書等罪羈押禁見王大陸案外案 北市刑大警疑洩個資調離現職調查王大陸疑找人毆打司機 涉傷害等罪500萬元交保
王大陸
王大陸找人毆打司機案 嫌犯「小阿俊」涉教唆傷害羈押禁見王大陸找人毆打司機案 教唆男子遭聲押禁見
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

17
更多編輯台推薦新聞：