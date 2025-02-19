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王大陸涉付百萬躲兵役 3仲介涉偽造文書等罪羈押禁見

2025/2/19 18:39（2/19 18:55 更新）
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新北地方檢察署偵辦妨害兵役案件，藝人王大陸（中）18日移送新北檢應訊，約下午4時交保離開。中央社記者吳家昇攝 114年2月18日
新北地方檢察署偵辦妨害兵役案件，藝人王大陸（中）18日移送新北檢應訊，約下午4時交保離開。中央社記者吳家昇攝 114年2月18日
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（中央社記者趙敏雅新北19日電）新北地檢署偵辦妨害兵役案件，昨天帶回藝人王大陸等13名涉嫌人。檢方認定李姓、張姓、林姓等3名仲介有勾串、滅證之虞，聲押禁見。新北地院今天傍晚裁定3名仲介羈押禁見。

據指出，有不法集團聲稱可協助偽造病歷證明，藉此可免服兵役，遊說役男只要支付新台幣10萬元至100萬元，就提供協助及指導，王大陸疑花費百萬元給不法集團。

台灣新北地方檢察署昨天指揮永和警分局及刑事局，兵分多路搜索，帶回13名涉嫌人，包含王大陸等10名役男、3名仲介。

檢察官偵訊後，認定李姓、張姓、林姓等3名仲介涉犯妨害兵役治罪條例及刑法偽造文書罪等罪嫌，有勾串、滅證之虞，向新北地院聲請羈押禁見。

台灣新北地方法院下午召開羈押庭，經訊問李姓、張姓、林姓等3名仲介，認定3人涉犯妨害兵役治罪條例第3條第4款意圖逃避兵役以不正方法變更體位罪、刑法第214條使公務員登載不實罪，犯罪嫌疑重大，3人具勾串共犯、證人之虞，且李姓仲介具逃亡之虞，裁定羈押禁見。

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至於王大陸等10名役男，新北檢表示，分別諭令新台幣3萬元至15萬元交保，其中1人覓保無著，改裁限制住居；王大陸涉犯妨害兵役治罪條例、刑法偽造文書罪等，諭令15萬元交保。

王大陸昨天約下午4時辦理交保離開，未回應媒體提問。（編輯：戴光育）1140219

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