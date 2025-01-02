加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
京華城案3度召開羈押庭 柯文哲羈押禁見
首頁 / 社會

躲兵役赴美滯留16年 返台遭判刑6月

2025/1/2 21:36
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉臻桃園2日電）桃園潘姓男子在徵兵前赴美，滯留16年至去年持美國護照回國，得知被通緝後投案；桃園地方法院依妨害兵役治罪條例判刑6月、緩刑2年，需支付公庫新台幣30萬元、服240小時義務勞務。

桃園地檢署起訴書指出，現年37歲的潘男為逃避徵兵，在民國97年9月25日佯藉出國觀光名義離境，且未於同年11月25日前歸國，自此滯留海外未歸。

起訴書指出，當時的桃園縣桃園市公所在同年12月18日將「命其應即刻返國接受徵兵處理」通知送至潘男戶籍地，98年7月9日、14日又2次將「役男體檢」通知送至潘男戶籍地，但潘男始終未返國接受徵兵處理，直至已逾役齡後，才在去年7月31日持美國護照返國。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

桃園地方法院判決書指出，潘男明知役齡男子皆有依法服兵役的義務，卻經以觀光名義核准出境後，長期滯留國外不歸，破壞兵役制度之公平性，損及潛在的國防動員兵力，所為實非可取。

桃院審理時，法官考量潘男犯後坦承犯行，並主動至高雄市政府警察局左營分局文自派出所投案，併兼衡本案犯罪行為所生危害等情狀，日前判處潘男有期徒刑6月、緩刑2年，可易科罰金，緩刑期內付保護管束，並向公庫支付30萬元，以及提供240小時之義務勞務。（編輯：李淑華）1140102

#桃院
#桃園地檢署
#桃園
#桃園地方法院
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

106
更多編輯台推薦新聞：