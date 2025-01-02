躲兵役赴美滯留16年 返台遭判刑6月

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉臻桃園2日電）桃園潘姓男子在徵兵前赴美，滯留16年至去年持美國護照回國，得知被通緝後投案；桃園地方法院依妨害兵役治罪條例判刑6月、緩刑2年，需支付公庫新台幣30萬元、服240小時義務勞務。

桃園地檢署起訴書指出，現年37歲的潘男為逃避徵兵，在民國97年9月25日佯藉出國觀光名義離境，且未於同年11月25日前歸國，自此滯留海外未歸。

起訴書指出，當時的桃園縣桃園市公所在同年12月18日將「命其應即刻返國接受徵兵處理」通知送至潘男戶籍地，98年7月9日、14日又2次將「役男體檢」通知送至潘男戶籍地，但潘男始終未返國接受徵兵處理，直至已逾役齡後，才在去年7月31日持美國護照返國。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

桃園地方法院判決書指出，潘男明知役齡男子皆有依法服兵役的義務，卻經以觀光名義核准出境後，長期滯留國外不歸，破壞兵役制度之公平性，損及潛在的國防動員兵力，所為實非可取。

桃院審理時，法官考量潘男犯後坦承犯行，並主動至高雄市政府警察局左營分局文自派出所投案，併兼衡本案犯罪行為所生危害等情狀，日前判處潘男有期徒刑6月、緩刑2年，可易科罰金，緩刑期內付保護管束，並向公庫支付30萬元，以及提供240小時之義務勞務。（編輯：李淑華）1140102