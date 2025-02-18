王大陸涉妨害兵役 北市：緩徵年限已到預計3月入營
2025/2/18 15:53（2/18 16:28 更新）
（中央社記者陳怡璇台北18日電）藝人王大陸涉妨害兵役，今天遭檢警帶回。北市兵役局表示，王大陸已達緩徵最高年限33歲，無法以學生身分緩徵，內政部排定入營日期是3月13日，王大陸若無故未到將移送法辦。
新北地檢署偵辦妨害兵役案件，今天上午指揮刑事局等單位到王大陸台北市住處搜索，查扣相關證物，警方下午將王大陸帶往新北檢偵查大樓複訊。
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北市兵役局副局長林春來告訴中央社記者，依照兵役法，無論學歷，緩徵最高年限為33歲，但王大陸年紀已超過，依規定被列入最近當兵對象，下達徵集令。
林春來表示，預計把王大陸排在3月的梯次去服役，內政部排定的入營日期則是3月13日，若王大陸無故未到就是違反兵役法，移送法辦。（編輯：蕭博文）1140218
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