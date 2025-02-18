王大陸涉妨害兵役 移送新北檢複訊

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（中央社記者趙敏雅新北18日電）新北地檢署偵辦妨害兵役案件，今天上午指揮刑事局等單位到藝人王大陸位於台北的住家搜索，查扣相關證物。下午刑事局將王大陸帶入新北檢偵查大樓複訊。

下午2時許，王大陸戴著帽子、黑框眼鏡和口罩被警方帶到新北地檢署，面對大批媒體追問，王大陸不發一語，臉撇向一旁、躲避鏡頭拍攝，刑事局人員快速將車停好，帶著王大陸進入偵查大樓。

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永和警分局日前獲報，指有專門替逃兵役的役男偽造病歷證明的集團，協助多名役男免服兵役和刑事局合作爆請新北地檢署指揮，兵分多路搜索、帶回10餘人，包含王大陸等。

新北地檢署證實此案，但表示因涉偵查不公開，不便說明，全案朝妨害兵役治罪條例等罪偵辦中。（編輯：林恕暉）1140218