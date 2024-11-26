韓國男子狂吃高熱量體重破百躲兵役 法院判有罪

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（中央社首爾26日綜合外電報導）韓國首爾東區法院今天表示，一名男子故意暴飲暴食增重逾20公斤，導致體重破百，意圖逃避兵役改服社會役，違反兵役法，故判處該名男子一年有期徒刑，緩刑兩年。

美國有線電視新聞網（CNN）等媒體報導，根據11月13日的法院裁決，這名男子6年前在初步健檢後，經認定適合服兵役，但後來他增重至102公斤，「身體質量指數」（BMI）為肥胖等級，去年6月被認定不適合服役。

美聯社報導，在2017年1次體檢，這名男子測得身高169公分、體重83公斤，符合現役軍人體格。但後來熟人建議他，若超重就可改服社會役，於是他將每日食物攝取量增加一倍，專吃高熱量食物，並辭去兼職送貨員工作。

之後，在2022至2023年的3次體檢，這名男子重達102至105公斤，使他符合社會役資格。根據法庭，他在健檢前大量飲水。

在韓國，所有身心健全的男性國民都必須入伍服役18至21個月，但有健康問題的役男可改至非軍事設施履行義務，例如福利中心和社區服務中心等，如果健康問題嚴重，則可免除兵役。（譯者：陳正健）1131126