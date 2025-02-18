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王大陸涉付百萬給不法集團躲兵役 檢逮11人送辦

2025/2/18 15:58（2/18 16:28 更新）
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圖為新北地檢署外觀。（中央社檔案照片）
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（中央社記者黃麗芸台北18日電）新北市警察局永和分局上月查案逮捕到1名陳男，檢警循線查得以他為首的不法集團涉嫌從事妨害兵役，新北檢今天指揮警方執行搜索，共拘提11人，其中1名役男為藝人王大陸。

據了解，以陳男為首的不法集團對外聲稱花錢即可躲過兵役，遊說役男只要支付新台幣10萬元至100萬元代價，即可提供協助、指導如何躲避兵役。

新北地檢署今天指揮永和警分局和刑事局兵分11路，分至台北市和中台灣執行拘搜行動，共計逮捕11人，分別在台北逮捕7嫌，其中3人為集團仲介、4人為役男（含王大陸），另在中台灣也逮捕4名役男。

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據悉，王大陸疑是花費百萬元代價給不法集團，企圖以內科疾病因素以躲避兵役。

11嫌在警詢後，於下午移送新北檢複訊。（編輯：張銘坤）1140218

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