內政部：約80名役男徵兵檢查異常 交由檢方偵辦

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（中央社記者高華謙台北18日電）藝人王大陸涉妨害兵役遭檢警搜索約談。內政部今天說，經主動清查發現有部分役男徵兵檢查異常，例如無相關病史卻突然罹患疾病等，經清查共約80案涉嫌以類似手法逃兵役，交由檢方偵辦。

內政部役政司副司長陳裕興告訴中央社記者，王大陸的案件沒有在這80案中，且王大陸身體檢查狀況正常，屬常備役體位，是透過在校生讀書的「在學緩徵」方式延緩當兵時間，但依法只能延到33歲。至於檢察官是否據相關資料延伸追查，一切配合司法單位調查。

內政部今天發布新聞稿表示，為維護兵役公平，主動清查發現部分役男徵兵檢查異常，例如無相關病史卻突然罹患疾病，顯然有可疑之處；同時也接獲檢舉及縣市政府提供意圖使役男以不法方式逃避兵役的資料，經清查共約80案涉嫌以類似手法逃兵役。

內政部說，有關媒體報導王姓藝人等多人涉及逃避兵役，已主動交由司法單位偵查。

內政部指出，役男體檢體位判定攸關是否服役及應服的役別，為建立兵役體位判定公信力，內政部會同國防部、衛福部及各專科醫學會設置役男體位審查會，審查役男體位。

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內政部說，這次針對申請複檢改判體位案件，是去年底役男體位審查會發現案例，在綜整縣市政府提供網路情資及民眾檢舉資料，為求慎重也回溯民國109年至113年役男體複檢歷程等相關資料，移送司法單位偵查。

內政部提醒，意圖避免徵兵處理，毀傷身體或以其他方法變更體位者，及意圖妨害兵役、煽惑他人避免徵集、召集，可依妨害兵役治罪條例第3條及第13條處5年以下有期徒刑；內政部若發現有疑似不法，將主動移送法辦。（編輯：張均懋）1140218