王大陸涉妨害兵役等案 3/13入成功嶺受訓、服替代役1年
2025/3/11 11:01（3/11 11:11 更新）
（中央社記者高華謙台北11日電）內政部役政司替代役訓練及管理中心今天說，藝人王大陸屬「一般替代役263梯」，須服役1年，將在3月13日入伍成功嶺受訓、再分發單位服勤，若因司法案件需要出庭可以請公假。
新北地檢署日前偵辦妨害兵役案件，王大陸
涉犯妨害兵役治罪條例、刑法偽造文書罪等，以新台幣15萬元交保。但王大陸後續又被爆出涉透過友人教唆黑幫毆打司機，並以500萬元交保。
王大陸
- 生日：1991年5月29日
- 出道時間：2008，客串《霹靂MIT》
- 戲劇作品：我的少女時代、打噴嚏、狼殿下
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內政部役政司替代役訓練及管理中心副主任卓煥新今天告訴中央社記者，王大陸屬「一般替代役263梯」，這一梯次約有1300人，目前台北市兵役局已發出徵集令，3月13日上午9時須在台北火車站北二門廣場集合，隨後搭火車、再轉遊覽車至成功嶺。
卓煥新說，進成功嶺後會先進行基礎訓練，隨後會選擇單位志願再進行專業訓練，後續才會分發單位服勤。
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針對基礎訓練訓練內容，卓煥新說，因應防災士訓練與初級救護技術員（EMT-1）訓練課程時數增加，今年起基礎訓練從原本21天增加至26天，其餘訓練項目還包含模擬實境射擊及實彈打靶射擊、團體成長探索訓練（含攀岩）、3000公尺跑步及伏地挺身等活動。
卓煥新表示，依規定，82年次以前的役男應服1年替代役。王大陸屬82年以前出生，因此須服役1年。（編輯：蘇龍麒）1140311
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