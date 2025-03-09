王大陸再爆案外案 疑找黑道代女友討債
2025/3/9 18:43（3/9 19:08 更新）
（中央社記者王鴻國新北9日電）藝人王大陸涉逃避兵役案後，檢警查出涉教唆黑幫毆打司機，進而查出涉委託黑幫代女友討債等案外案。新北檢表示，從兵役案衍生的各類案件正依綜合證據深入調查中。
新北地檢署日前偵辦妨害兵役案件，藝人王大陸涉犯妨害兵役治罪條例、刑法偽造文書罪等，諭令新台幣15萬元交保。但從王大陸的手機等內容查證上，持續爆出案外案。
分別是王大陸透過叫車平台叫車接送時與司機爆發口角衝突，涉透過游姓友人教唆黑幫毆打司機，經檢警調查，王大陸再以500萬元交保、游姓友人及受委託指使他人毆打司機，綽號「小阿俊」的陳姓黑幫分子，2人都被檢方聲押獲准。
另外，王大陸遭詐騙後，在友人游姓男子陪同下，今年2月間到台北市警察局刑大報案，游男將相關證據透過LINE傳給承辦案件的劉姓員警，劉姓員警疑欲將涉案犯嫌資料傳給同事，卻不慎誤傳給游男，涉洩個資遭檢方偵辦，訊後諭令20萬元交保。
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據了解，王大陸兵役案的案外案持續發酵，檢方在偵查中發現王大陸疑不滿女友遭潘姓男子詐騙400萬元，也曾委託「小阿俊」向潘男討債。但由於潘男因案在台中監獄服刑，「小阿俊」疑透過獄友向潘男討債，進而從某些管道傳遞紙條掌握潘男的姊姊訊息，但潘男的姊姊拒絕代償潘男債務。
檢方對各項案外案不做說明，強調正從兵役案衍生的各類案件依綜合證據深入調查中。至於「小阿俊」涉案部分也在進行調查，以釐清案情。（編輯：李錫璋）1140309
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