王大陸涉妨害兵役15萬元交保 不發一語離開

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（中央社記者趙敏雅新北18日電）新北地檢署偵辦妨害兵役案件，今天上午指揮刑事局等搜索藝人王大陸住家；檢察官下午複訊王大陸後，諭令以新台幣15萬元交保。面對媒體追問，王大陸不發一語快步離開。

據指出，有不法集團聲稱可協助偽造病歷證明，藉此免服兵役，遊說役男只要支付新台幣10萬元到100萬元，就提供協助及指導，王大陸疑花費百萬元代價給不法集團。

台灣新北地方檢察署今天指揮永和警分局和刑事局，兵分14路搜索，帶回被告12人，包含王大陸等9名役男、3名仲介。

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下午2時許，王大陸經警方移送新北地檢複訊，他戴著帽子、黑框眼鏡和口罩，臉撇向一旁，步入偵查大樓。檢察官複訊後，以王大陸涉犯妨害兵役治罪條例、刑法偽造文書罪等，諭令15萬元交保。

王大陸約下午4時辦理交保離開，面對大批媒體提問均未回應，一度雙手合十，突破包圍搭車離去。（編輯：蕭博文）1140218