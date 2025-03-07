王大陸傷害司機案 教唆男子坦承指使被依傷害罪移送
2025/3/7 10:03（3/7 11:03 更新）
（中央社記者黃旭昇新北7日電）檢警聯手偵辦藝人王大陸傷害司機案，6日晚間將涉嫌教唆的陳姓男子拘提到案；今天詢問後，他坦承指使3人聯手毆打司機，車籍與司機個資來自民間管道。警方以傷害罪移送。
新北檢警偵辦藝人王大陸
涉教唆好友託人毆打Uber司機，警方鎖定逃亡花蓮的陳姓男子與其女友行蹤，6日晚間在新北市永和區，將他拘提到案。
王大陸
- 生日：1991年5月29日
- 出道時間：2008，客串《霹靂MIT》
- 戲劇作品：我的少女時代、打噴嚏、狼殿下
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警方說，原將釐清陳男涉案程度與相關疑點，但陳男要求夜間停止詢問，故今天上午開始製作筆錄，並於詢問完畢後，陳嫌坦承相關犯案過程，以涉嫌傷害罪嫌，移送新北檢複訊。
警方5日拘提林姓、彭姓、李姓等3名男子，依傷害罪嫌移檢方複訊後，當天深夜諭令3人各以新台幣5萬元交保。
據了解，陳嫌已經坦承去年4月，指使3人出手，透過駕車跟蹤、動手毆打、攝影存證並回傳等手段，在新北市中和區攔下Uber司機車輛並教訓；由林男下車動手毆打司機，彭男則持手機錄影，李男旁觀監控未動手。
至於司機的個資與行蹤，陳嫌則供稱相關資訊來自於「民間管道」。但陳嫌否認有接受委託人游嫌、或王大陸的報酬。
上述這部份，專案小組將進一步釐清。新北市刑警大隊長蕭瑞豪則在6日的記者會中表示，內部清查，絕對沒有新北市警方涉入洩漏司機個資。
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全案緣起於，王大陸因妨害兵役案件，上個月遭拘提。檢警從查扣的手機數位足跡中，發現王大陸去年4月28日收到共犯游男傳送毆打Uber司機的影片，且告知「事情已經處理好了」。
檢警由上往下「順藤摸瓜」，鎖定游男委託陳嫌「教訓」，也循線找到司機證實遭毆，串起相關事證，發現指使者是與Uber司機發生口角衝突的王大陸。警方於是拘提涉嫌跟蹤司機、動手打人的3嫌，並鎖定獲悉東窗事發而逃亡的教唆陳嫌，於6日拘提到案。（編輯：郭諭儒）1140307
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