王大陸案被害司機曾求助警 新北刑大否認吃案

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（中央社記者趙敏雅新北5日電）藝人王大陸被查出去年涉與叫車司機發生糾紛，找人毆打司機，被害司機去年曾向警方求助，外界質疑警方吃案，新北刑大今天表示，經查並無此情事，專案小組將持續追查其他共犯。

新北市政府警察局刑事警察大隊今天上午舉行記者會，由新北市刑警大隊大隊長蕭瑞豪說明王大陸涉教唆傷害案。

蕭瑞豪表示，檢警偵辦王大陸涉嫌違反兵役法案件，調查過程中，主動發現查扣證物內王大陸涉教唆傷害情事，經進一步過濾影像後，找到被毆司機，隨即由台灣新北地方檢察署聲請搜索票、核發拘票，拘提嫌犯到案，並擴大偵辦。

警方表示，王大陸與司機疑因溝通不良，進而發生言語衝突。蕭瑞豪說，去年4月間被毆司機懷疑遭人尾隨，曾撥打110，隨後到中和分局中和派出所請求協助，警方找出2輛涉案車輛，對相關人進行身分盤查約制，經確認司機無虞後，由於沒有其他涉及的事證，因此放行。

關於被毆司機是否完成報案，蕭瑞豪說，司機離開派出所後，在路上又疑似碰到涉嫌人，才發生毆打情事，後續司機有到派出所請求協助；警方詢問是否要驗傷或先做筆錄，但被害人短暫說話後就離開，之後未接獲報案。

蕭瑞豪表示，檢警今年從王大陸手機中發現影片後循線找到被毆司機，警方找上門之前，司機都不知道誰毆打他。媒體詢問司機是否被毆成重傷，警方表示多為擦挫傷、無大礙，司機疑因此未再返回警局完成報案程序。

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至於本案嫌犯如何取得被害人相關資訊，蕭瑞豪說，檢警正追查釐清中，目前全案仍在調查，專案小組將持續追查其他共犯，依法嚴辦。

台灣新北地方檢察署以「殺人未遂」案由，昨天上午指揮新北市警局刑大及永和分局進行搜索，並將王大陸及游姓男子帶回，訊後依傷害等罪嫌向法院聲押禁見。台灣新北地方法院今天上午裁定王大陸以新台幣500萬元交保，游男羈押禁見。（編輯：林恕暉）1140305